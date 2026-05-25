ВС РФ установили контроль над Добропасово в Днепропетровской области

Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» в ходе наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Добропасово в Днепропетровской области. Об этом говорится в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции по состоянию на 25 мая 2026 года.

По данным ведомства, российские подразделения продолжают продвигаться в глубину обороны ВСУ, вытесняя противника с занимаемых рубежей и расширяя зону контроля на данном направлении.

Кроме того, за сутки оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли серию ударов по объектам украинских формирований. Под поражение попали склады боеприпасов и топлива, инфраструктура военных аэродромов, площадка сборки безэкипажных катеров, а также пункты временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

Ранее Минобороны отчиталось об освобождении населенного пункта Верхняя Терса, который находится на территории Запорожской области. Это сделали подразделения группировки войск «Восток».

