ВС РФ установили контроль над Добропасово в Днепропетровской области

Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Восток».
25-05-2026 13:40
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» в ходе наступательных действий установили контроль над населенным пунктом Добропасово в Днепропетровской области. Об этом говорится в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции по состоянию на 25 мая 2026 года.

По данным ведомства, российские подразделения продолжают продвигаться в глубину обороны ВСУ, вытесняя противника с занимаемых рубежей и расширяя зону контроля на данном направлении.

Кроме того, за сутки оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли серию ударов по объектам украинских формирований. Под поражение попали склады боеприпасов и топлива, инфраструктура военных аэродромов, площадка сборки безэкипажных катеров, а также пункты временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

Ранее Минобороны отчиталось об освобождении населенного пункта Верхняя Терса, который находится на территории Запорожской области. Это сделали подразделения группировки войск «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Днепропетровская область #Добропасово
