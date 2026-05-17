Расчет «Града» смешал с землей опорник ВСУ на Днепропетровском направлении

Удар нанесли 122-мм осколочно-фугасными реактивными снарядами по координатам, переданным от оператора дрона-разведчика.
17-05-2026 19:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» нанес удар по опорному пункту и скоплению украинских боевиков на Днепропетровском направлении специальной военной операции.

Залп осколочно-фугасными снарядами нанести по полученным от беспилотных разведчиков координатам. Этот удар поддержал наступление наших штурмовиков. Удар «Града» уничтожил боевые позиции ВСУ, упростив продвижение пехоты.

Активно наши бойцы действуют и в Запорожской области, где ранее расчет РСЗО «Град» сорвал подвоз материальных средств на позиции боевиков киевского режима.

Транспорт врага обнаружили с воздуха. Беспилотник-разведчик передал точные координаты артиллеристам, которые нанесли удар в районе села Чаривное. Залп 122-мм осколочно-фугасными реактивными снарядами не оставил шанса ВСУ.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов

#армия #бпла #ВСУ #РСЗО Град #Днепропетровское направление
