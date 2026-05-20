Дроноводы поразили катера, укрытия и элементы связи ВСУ

Расчеты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» нанесли серию ударов по объектам ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны России.

На видео показана работа ударных FPV-дронов по различным целям. Операторы беспилотников поражают замаскированные укрытия и позиции ВСУ, скрытые под маскировочными сетями. В объективы камер дронов попали легкомоторные катера, использовавшиеся украинскими подразделениями для переброски личного состава и грузов.

Кроме того, расчеты бригады «Варяг» уничтожили наземный робототехнический комплекс, элементы системы связи, блокпосты и склад материальных средств противника. На опубликованных кадрах видны точные попадания по временным пунктам дислокации ВСУ и объектам управления беспилотниками.

Удары наносятся в режиме реального времени с использованием воздушной разведки и средств объективного контроля. Операторы БПЛА выявляют цели как на открытой местности, так и среди разрушенных построек и лесополос, после чего наносят точечное поражение.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.