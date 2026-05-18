Дроноводы разрушили блиндажи ВСУ на Добропольском направлении

Расчеты ударных беспилотников 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожили блиндажи с личным составом ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, операторы дронов нанесли удары по оборудованным укрытиям и полевым укреплениям украинских подразделений. В Минобороны отметили, что беспилотники использовались для точечного поражения блиндажей и узлов обороны.

На опубликованных кадрах с разведывательных и ударных БПЛА видно, как выполняется боевая работа. Один из эпизодов видео фиксирует украинского военнослужащего у входа в блиндаж, после чего по укрытию наносится удар. Также показаны моменты попаданий по укреплениям и последствия атак - над позициями поднимаются густые клубы дыма.

В ведомстве подчеркнули, что высокая скорость и точность беспилотников позволяют быстро поражать цели и снижать возможности противника удерживать оборону на этом участке линии боевого соприкосновения. По данным Минобороны, удары дронов создают условия для продвижения российских штурмовых подразделений на Добропольском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.