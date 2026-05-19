Дроноводы уничтожили «Гвоздику» и БТР ВСУ на Добропольском направлении

Благодаря действиям расчетов FPV-дронов удалось сорвать попытку ротации формирований ВСУ на участке фронта.
19-05-2026 11:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожили самоходную артиллерийскую установку, бронетехнику и роботизированные комплексы ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, операторы ударных беспилотников нанесли удары по самоходной установке 2С1 «Гвоздика», бронетранспортерам с личным составом, а также роботизированным платформам украинских подразделений. В Минобороны заявили, что благодаря действиям дроноводов удалось сорвать попытку ротации ВСУ на участке фронта.

На опубликованных кадрах с камер FPV-дронов видно, как операторы в режиме реального времени сопровождают цели и направляют беспилотники к технике противника. На видео зафиксированы удары по движущемуся бронетранспортеру на проселочной дороге, роботизированному комплексу в открытом поле и замаскированной самоходной артиллерийской установке. Показаны моменты сближения дронов с объектами и попадания с разных ракурсов.

В Минобороны подчеркнули, что работа расчетов БПЛА позволяет уничтожать технику, живую силу и опорные пункты ВСУ, обеспечивая продвижение российских штурмовых подразделений на Добропольском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #FPV-дроны #добропольское направление
