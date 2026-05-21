Расчеты дронов-перехватчиков «Молния-ПВО» группировки войск «Центр» уничтожили беспилотники ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, военнослужащие отдельного мотострелкового соединения выполняют задачи противовоздушной обороны в круглосуточном режиме, перехватывая разведывательные и ударные беспилотники украинских формирований. Работа расчетов ведется во взаимодействии с постами воздушного наблюдения и радиотехническими средствами разведки, которые позволяют обнаруживать цели на значительном расстоянии. После получения данных о появлении беспилотника в зоне поражения операторы запускают дрон-перехватчик «Молния-ПВО».

В Минобороны уточнили, что в зависимости от поставленной задачи применяются как аппараты с боевой частью, так и беспилотники, уничтожающие цели прямым тараном. За счет высокой скорости «Молния-ПВО» способна эффективно поражать воздушные объекты кинетическим ударом.

Как отметили в российском оборонном ведомстве, в среднем за сутки расчеты уничтожают несколько воздушных целей. Это позволяет существенно снизить возможности ВСУ по ведению разведки и корректировке огня на данном участке фронта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.