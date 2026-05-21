МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроны-перехватчики «Молния-ПВО» догнали БПЛА на Добропольском направлении

В среднем за сутки расчетам удается поразить несколько воздушных целей.
21-05-2026 14:14
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты дронов-перехватчиков «Молния-ПВО» группировки войск «Центр» уничтожили беспилотники ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, военнослужащие отдельного мотострелкового соединения выполняют задачи противовоздушной обороны в круглосуточном режиме, перехватывая разведывательные и ударные беспилотники украинских формирований. Работа расчетов ведется во взаимодействии с постами воздушного наблюдения и радиотехническими средствами разведки, которые позволяют обнаруживать цели на значительном расстоянии. После получения данных о появлении беспилотника в зоне поражения операторы запускают дрон-перехватчик «Молния-ПВО».

В Минобороны уточнили, что в зависимости от поставленной задачи применяются как аппараты с боевой частью, так и беспилотники, уничтожающие цели прямым тараном. За счет высокой скорости «Молния-ПВО» способна эффективно поражать воздушные объекты кинетическим ударом.

Как отметили в российском оборонном ведомстве, в среднем за сутки расчеты уничтожают несколько воздушных целей. Это позволяет существенно снизить возможности ВСУ по ведению разведки и корректировке огня на данном участке фронта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #добропольское направление #Молния-ПВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 