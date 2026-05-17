МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Защитники Отечества» успешно внедрили канистерапию для участников СВО

В реабилитации бойцам помогают собаки.
Константин Денисов 18-05-2026 21:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Практику канистерапии - когда участникам СВО в реабилитации помогают собаки - успешно внедрили в нескольких госпиталях Минобороны РФ. Об этом рассказала Анна Цивилева. Замминистра обороны и председатель фонда «Защитники Отечества» выступила на пленарном заседании фонда гуманного отношения к животным.

«По иппо- и канистерапии мы сейчас наращиваем наши возможности, потому что есть обратная связь и результаты, конкретные результаты помощи от этих видов терапии. Канистерапия помогает непосредственному контакту с животными и через этот контакт она снижает тревожность, лечит ПТСР, она выполняет роль социализатора военнослужащих», - сказала Цивилева.

Анна Цивилева напомнила, что канистерапию в официальную систему восстановления здоровья военнослужащих внедрили с августа прошлого года при поддержке начальника Генштаба Валерия Герасимова. Практику такой реабилитации успешно реализуют и в регионах, в том числе в омском филиале фонда «Защитники Отечества».

Ранее Цивилева рассказала, что в фонд «Защитники Отечества» за юридической помощью обратились более 300 тысяч раз. Успешно удалось разрешить 98% всех ситуаций.

#армия #Минобороны РФ #Анна Цивилева #канистерапия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 