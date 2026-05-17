«Защитники Отечества» успешно внедрили канистерапию для участников СВО

Практику канистерапии - когда участникам СВО в реабилитации помогают собаки - успешно внедрили в нескольких госпиталях Минобороны РФ. Об этом рассказала Анна Цивилева. Замминистра обороны и председатель фонда «Защитники Отечества» выступила на пленарном заседании фонда гуманного отношения к животным.

«По иппо- и канистерапии мы сейчас наращиваем наши возможности, потому что есть обратная связь и результаты, конкретные результаты помощи от этих видов терапии. Канистерапия помогает непосредственному контакту с животными и через этот контакт она снижает тревожность, лечит ПТСР, она выполняет роль социализатора военнослужащих», - сказала Цивилева.

Анна Цивилева напомнила, что канистерапию в официальную систему восстановления здоровья военнослужащих внедрили с августа прошлого года при поддержке начальника Генштаба Валерия Герасимова. Практику такой реабилитации успешно реализуют и в регионах, в том числе в омском филиале фонда «Защитники Отечества».

Ранее Цивилева рассказала, что в фонд «Защитники Отечества» за юридической помощью обратились более 300 тысяч раз. Успешно удалось разрешить 98% всех ситуаций.