Студенты ЕХТТ рассказали о службе в войсках беспилотных систем

В отдельном батальоне беспилотных систем 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» проходят военную службу операторы БПЛА Алексей Новиков и Егор Хлапов.
22-05-2026 10:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Студенты Ефремовского химико-технологического техникума Алексей Новиков и Егор Хлапов рассказали, почему решили добровольно подписать контракт и пойти служить в войска беспилотных систем. Сейчас оба проходят службу операторами БПЛА в отдельном батальоне беспилотных систем 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

По словам военнослужащих, интерес к современным технологиям и желание приносить реальную пользу стали главными причинами их выбора. Молодые люди отмечают, что сегодня все больше студентов техникумов и колледжей добровольно выбирают службу в подразделениях БПС.

Алексей Новиков родом из города Ефремов Тульской области. До подписания контракта он учился в Ефремовском химико-технологическом техникуме по специальности «контрольно-измерительные приборы и автоматика». Решение связать свою жизнь с армией молодой человек принял во время учебы.

«Надо помогать другим», -  объяснил Алексей свой выбор.

Военнослужащий рассказал, что его сразу заинтересовали войска беспилотных систем, поскольку операторы дронов помогают штурмовым подразделениям, ведут разведку и корректируют действия бойцов на передовой. Подготовка в подразделении включает изучение различных типов беспилотников, сборку оборудования и обучение управлению дронами. Военнослужащие регулярно тренируются на полигонах и осваивают новые технологии.

В подразделении сложился дружный коллектив, где бойцы помогают друг другу и вместе получают новый опыт. Сейчас Алексей заканчивает обучение дистанционно - техникум помогает совмещать учебу со службой.

«Кроме профессии инженера контрольно-измерительных приборов, здесь я получу еще и профессию оператора беспилотных систем», - рассказал военнослужащий.

Егор Хлапов также добровольно заключил контракт с Минобороны России и проходит службу в войсках БпС. До армии он учился в Ефремовском химико-технологическом техникуме, где сначала осваивал профессию автомеханика, а затем перевелся на направление, связанное с обработкой зерна и сырья. По словам Егора, именно возможность работать с современными беспилотниками стала главным аргументом в пользу службы.

«Будет много интересного, разнообразные дроны, обучение на полигоне, в полевых условиях. И вдобавок дадут образование», - отметил он.

Военнослужащий признался, что со временем привык к армейской жизни и освоил работу с FPV-дронами. Егор подчеркнул, что поддержка с воздуха сегодня играет важную роль, а беспилотные технологии активно развиваются. Он также рассказал, что в подразделении царит атмосфера взаимовыручки и уважения, а бойцы постоянно помогают друг другу осваивать новые навыки. Родные полностью поддержали решение молодого человека.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #студенты #контракт #бпс
