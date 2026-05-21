Путин заявил, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений

Москва вынуждена предпринимать дополнительные меры по обеспечению своей безопасности и безопасности союзников.
21-05-2026 16:51
© Фото: ТРК «Звезда»

Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию. С таким заявлением на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ выступил президент Владимир Путин. Дополнительные меры по обеспечению безопасности страны и ее союзников глава государства назвал вынужденной мерой.

«Учитывая рост геополитической напряженности, мы вынуждены предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и наших союзников. Делаем это аккуратно и взвешенно, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию нашей страны», - сказал Путин.

Ядерная триада Союзного государства будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Москва и Минск делают все то, что было запланировано за десятилетия, работают в плановом режиме, четко и слаженно, подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин также напомнил, что ракета «Сармат» способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Также президент пообещал продолжить повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, оснащать РВСН новыми ракетными комплексами, а также напомнил о планах России и Белоруссии в следующем году провести военные учения «Щит союза 2027».

Ранее глава государства уточнил, что ядерная триада должна служить гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии. Ее роль - обеспечение решения задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне, констатировал Путин.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#Россия #армия #Путин #белоруссия #гонка вооружений
