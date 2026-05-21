Атомный подводный крейсер произвел пуск БРПЛ «Синева» на ядерных учениях

Пуск был произведен в рамках второго этапа учений ядерных сил.
21-05-2026 17:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало кадры пуска баллистической ракеты подводных лодок «Синева» экипажем атомного подводного крейсера стратегического назначения в рамках второго этапа учений ядерных сил. Запуск был выполнен из подводного положения в акватории Баренцева моря.

На опубликованных кадрах можно увидеть работу экипажа внутри подлодки во время подготовки к пуску, а также момент выхода ракеты из воды и ее последующий набор высоты. После старта «Синева» стремительно ушла в облачность, оставляя за собой яркий огненный след.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что учения проходили с привлечением наземной, морской и авиационной составляющих ядерных сил. В ходе тренировки были выполнены практические пуски баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет.

Кроме пуска БРПЛ «Синева», с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс». Фрегат из акватории Баренцева моря выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по полигону Чижа.

Также в учениях приняли участие Вооруженные силы Белоруссии. С полигона Капустин Яр белорусский расчет выполнил практический пуск баллистической ракеты из ОТРК «Искандер-М».

К тренировке привлекались и самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые выполнили пуски ракет воздушного базирования. Кроме того, МиГ-31И осуществил запуск ракеты комплекса «Кинжал».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #учения #БРПЛ #Синева
