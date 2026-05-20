МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ отработали приведение частей в высшие степени готовности к применению ЯО

Бойцы отработали в том числе доставку ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения.
20-05-2026 09:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие ВС РФ отработали приведение соединений и воинских частей применения ядерного оружия (ЯО) в высшие степени боевой готовности. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что в ходе маневров бойцы провели доставку ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения. Кроме того, отрабатываются вопросы совместной подготовки и применения ЯО, размещенного на территории Белоруссии.

Напомним, 19 мая Вооруженные силы Российской Федерации начали проводить учения по подготовке к применению ядерного вооружения. Маневры будут проходить до 21 мая.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#учения #Минобороны России #ВС РФ #ядерное оружие #полигоны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 