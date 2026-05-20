ВС РФ отработали приведение частей в высшие степени готовности к применению ЯО

Военнослужащие ВС РФ отработали приведение соединений и воинских частей применения ядерного оружия (ЯО) в высшие степени боевой готовности. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что в ходе маневров бойцы провели доставку ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения. Кроме того, отрабатываются вопросы совместной подготовки и применения ЯО, размещенного на территории Белоруссии.

Напомним, 19 мая Вооруженные силы Российской Федерации начали проводить учения по подготовке к применению ядерного вооружения. Маневры будут проходить до 21 мая.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.