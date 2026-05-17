На форуме в Ленобласти представили передовые разработки для реабилитации бойцов СВО

С рабочим визитом заместитель министра обороны Анна Цивилёва посетила Ленинградский военный округ и выступила на стратегической сессии форума «Военно-медицинская реабилитация». В своей речи она поблагодарила собравшихся специалистов и отметила, что в рамках конференции участники смогут выработать прикладные решения.

На экспозиции мероприятия представлено то, чем могут гордиться отечественные разработчики. К примеру, первая российская динамическая стабилоплатформа.

«Пациент стоит на платформе, при помощи ног управляет самолетом и собирает очки. Такой метод поможет человеку восстановить баланс», - рассказал специалист по внедрению реабилитационного оборудования Самарского государственного медицинского университета Алексей Князькин.

На выставке представлены как отечественные разработки для протезирования и фармпрепараты на основе пептидов, позволяющие восстанавливаться быстрее, так и различные протезы и технические средства реабилитации. Это уже доступно участникам специальной военной операции.

Национальный форум «Военно-медицинская реабилитация» объединил более тысячи экспертов со всей России, при этом не только военных врачей. Опыт лечения, протезирования и восстановления раненых солдат будет использован в гражданской медицине.

На стратегической сессии участники обсудили реинтеграцию ветеранов СВО. Благодаря комплексным мерам поддержки большинство героев - даже после тяжелых ранений - возвращаются к активной и полноценной жизни. Это результат, который очевиден уже сегодня.