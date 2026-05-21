Белорусский расчет пустил ракету «Искандера» на ядерных учениях

Минобороны России публикует кадры пуска ракеты комплекса «Искандер» в ходе второго этапа учений ядерных сил. Уточняется, что расчет, выполнивший пуск, был белорусским. Он находился на территории полигона Капустин Яр.

Помимо этого, был осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Это произошло на территории космодрома Плесецк, а цель находилась на территории Камчатки, на полигоне Кура.

Авиационную компоненту ядерных сил представили самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования, а также экипаж самолета МиГ-31И, пустивший гиперзвуковую ракету комплекса «Кинжал».

ВМФ России принял участие в учениях в виде фрегата, экипаж которого произвел пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из акватории Баренцева моря. Цель находилась на полигоне Чижа. Еще межконтинентальную баллистическую ракету «Синева» из подводного положения пустил атомный подводный крейсер стратегического назначения.

Российское оборонное ведомство отметило, что все задачи учений были выполнены в полном объеме. Ракеты достигли целей и подтвердили заданные характеристики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.