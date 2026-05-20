МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские снабженцы обеспечивают войска на передовой под Константиновкой

Главные качества снабженца - выносливость и внимательность, подчеркнули бойцы.
Игорь Лапик Дима Иванов 20-05-2026 02:59
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Группа логистов мотострелкового батальона 89-го танкового полка продвинулась к передовой в районе Константиновки, чтобы доставить боевым товарищам воду, провизию, боеприпасы и другие необходимые вещи в зоне ответственности Южной группировки войск.

Они идут под обстрелами по дорогам и скользким от дождя лесным тропам. Позывной Егерь, сапер доставщик 89 танкового полка, рассказал о требованиях к работе.

«Выносливость без нее никуда. Ходить приходится много, в среднем у нас километров 10 выходит», - сказал он.

Боец подчеркнул важность внимания - должен быть хороший слух и зрение. Логистические тропы постоянно минирует украинская Баба Яга с помощью сбросов. Поэтому все такелажники в подразделении обладают навыками саперов. Разминирование они проводят на месте накладными тротиловыми зарядами.

Егерь показал одну из мин - ПТМ-3.Иногда противник выставляет на дорожных артериях ударные дроны-ждуны. Воздушная разведка выявляет такие цели, и их уничтожают сбросами гранат.

Снабженцы регулярно вступают в дуэль с ударными дронами противника и выступают в роли зенитчиков. Эти навыки они отрабатывают на полигоне. Военные доставщики стали универсалами. Помимо разминирования и противовоздушной обороны они владеют тактической медициной, эвакуируют раненых, проводят штурмовиков по тропам к линии фронта и сами участвуют в боях.

«Мы всех людей готовили долгое время. Минимум они сейчас прошли подготовку в течение двух месяцев. Нам неинтересно, чтобы человек просто так погиб. Мы же готовим людей, чтоб они выполнили свою задачу», объяснил командир взвода штурмовой роты с позывным Инженер.

Игорь Лапик, корреспондент, рассказал об одном из уничтоженных объектов.

«Здесь находился колодец, в котором была оборудована пулеметная точка ВСУ, и метким попаданием противотанковой управляемой ракеты все здесь было уничтожено. Скорее всего сдетонировал боекомплект, потому что на месте образовалась воронка», - показал военкор.

Тем временем кольцо вокруг Константиновки сжимается. Штурмовые подразделения полностью зачистили районы высотной застройки. Передовые части вышли к реке Кривой Торец. Вектор боевых действий сместился в промзону, где предстоит выбить противника с цинкового завода. Поставки гарнизону ВСУ практически полностью перекрыты. После взятия Константиновки останется освободить Дружковку, и путь на Краматорск будет открыт.

#армия #ДНР #константиновка #снабженцы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 