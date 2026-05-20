Российские снабженцы обеспечивают войска на передовой под Константиновкой

Группа логистов мотострелкового батальона 89-го танкового полка продвинулась к передовой в районе Константиновки, чтобы доставить боевым товарищам воду, провизию, боеприпасы и другие необходимые вещи в зоне ответственности Южной группировки войск.

Они идут под обстрелами по дорогам и скользким от дождя лесным тропам. Позывной Егерь, сапер доставщик 89 танкового полка, рассказал о требованиях к работе.

«Выносливость без нее никуда. Ходить приходится много, в среднем у нас километров 10 выходит», - сказал он.

Боец подчеркнул важность внимания - должен быть хороший слух и зрение. Логистические тропы постоянно минирует украинская Баба Яга с помощью сбросов. Поэтому все такелажники в подразделении обладают навыками саперов. Разминирование они проводят на месте накладными тротиловыми зарядами.

Егерь показал одну из мин - ПТМ-3.Иногда противник выставляет на дорожных артериях ударные дроны-ждуны. Воздушная разведка выявляет такие цели, и их уничтожают сбросами гранат.

Снабженцы регулярно вступают в дуэль с ударными дронами противника и выступают в роли зенитчиков. Эти навыки они отрабатывают на полигоне. Военные доставщики стали универсалами. Помимо разминирования и противовоздушной обороны они владеют тактической медициной, эвакуируют раненых, проводят штурмовиков по тропам к линии фронта и сами участвуют в боях.

«Мы всех людей готовили долгое время. Минимум они сейчас прошли подготовку в течение двух месяцев. Нам неинтересно, чтобы человек просто так погиб. Мы же готовим людей, чтоб они выполнили свою задачу», объяснил командир взвода штурмовой роты с позывным Инженер.

Игорь Лапик, корреспондент, рассказал об одном из уничтоженных объектов.

«Здесь находился колодец, в котором была оборудована пулеметная точка ВСУ, и метким попаданием противотанковой управляемой ракеты все здесь было уничтожено. Скорее всего сдетонировал боекомплект, потому что на месте образовалась воронка», - показал военкор.

Тем временем кольцо вокруг Константиновки сжимается. Штурмовые подразделения полностью зачистили районы высотной застройки. Передовые части вышли к реке Кривой Торец. Вектор боевых действий сместился в промзону, где предстоит выбить противника с цинкового завода. Поставки гарнизону ВСУ практически полностью перекрыты. После взятия Константиновки останется освободить Дружковку, и путь на Краматорск будет открыт.