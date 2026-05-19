Ночью над Россией уничтожили 315 украинских беспилотников

Средства ПВО сработали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Азовского моря.
19-05-2026 08:33
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие ночью перехватили 315 украинских беспилотников в небе над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 315 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что дроны сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, а также над Московским регионом. Кроме того, уничтожение подтвердили в Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что движение по дороге в сторону Москвы перекрыто из-за атаки беспилотников. Глава региона также попросил воздержаться от поездок по данному маршруту или при необходимости выбирать пути объезда.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
