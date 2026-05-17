Белоусов поздравил 423-й полк с освобождением Боровой

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил с освобождением села Боровая в Харьковской области командиров и бойцов 423-го гвардейского мотострелкового Ямпольского, Краснознаменного, орденов Суворова и Кутузова полка. Об этом сообщили в Минобороны России.

В поздравительной телеграмме глава оборонного ведомства отметил, что военнослужащие полка успешно выполняют поставленные задачи, проявляя смелость и отвагу. Они уничтожают боевиков, отбрасывают их с занимаемых рубежей. Белоусов подчеркнул, что 423-й полк сделал серьезный шаг к победе и достижению целей спецоперации.

«Нет сомнения, что далее последуют новые успехи», - подчеркнул Министр обороны.

Белоусов поблагодарил бойцов и командиров 423-го полка за верность воинскому долгу и присяге. Министр выразил уверенность, что наши военные будут с честью выполнять боевые задачи, защищая национальные интересы России.

Ранее в Минобороны России сообщили, что бойцы ВС РФ освободили два населенных пункта в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Запад» заняли села Боровая и Кутьковка.

