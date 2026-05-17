Российские дроноводы помешали украинским боевикам закрепиться на переднем крае в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Противник использовал лесополосы для скрытного передвижения с целью занять позиции в ранее оборудованных опорных пунктах. Координаты целей были переданы расчетам ударных беспилотников», - уточняется в заявлении оборонного ведомства.

Бойцы группировки войск «Восток» провели серию точных атак по выявленным укрытиям. Удары наносились в тот момент, когда живая сила противника заходила в организованные ими блиндажи, а также при их попытках рассредоточиться по лесополосе.

Ранее сообщалось, что расчеты ударных беспилотников 56-го отдельного батальона спецназначения 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» уничтожили блиндажи с личным составом ВСУ на Добропольском направлении.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.