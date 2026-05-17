МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ поразили украинскую топливно-энергетическую инфраструктуру

Пораженные объекты инфраструктуры Украины использовались в интересах ВСУ.
20-05-2026 12:09
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, задействованным в обеспечении ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России в новой сводке о ходе специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, в течение суток удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, артиллерией и ударными беспилотниками. В результате была также уничтожена немецкая зенитная самоходная установка Gepard.

Кроме того, российские войска поразили склады боеприпасов, цеха сборки и места хранения дальнобойных беспилотников. Также под удары попали пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников в 143 районах.

В Минобороны РФ добавили, что средства противовоздушной обороны за отчетный период сбили четыре управляемые авиабомбы и 780 беспилотников самолетного типа.

Накануне ведомство отчиталось об установлении контроля над Волоховкой в Харьковской области. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #энергетическая инфраструктура
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 