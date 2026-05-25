В России разработали комплекс «Цитадель» с умными снарядами против БПЛА

В России разработали новый зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель», предназначенный для борьбы с беспилотниками. Официальная премьера системы состоится на Международном форуме по безопасности в Подмосковье, сообщили в госкорпорации «Ростех».

Новый комплекс ЗАК-30 «Цитадель» калибра 30 миллиметров создан для защиты стационарных объектов от атак дронов самолетного и мультикоптерного типа. Система способна работать круглосуточно и оснащена радиолокационными и оптико-электронными средствами обнаружения целей. Оптический канал работает в видимом и ИК-диапазоне.

Главной особенностью комплекса стали так называемые «умные» боеприпасы с дистанционно управляемым подрывом. Система автоматически рассчитывает оптимальную точку детонации снаряда в зависимости от траектории цели. Снаряды комплекса имеют шрапнельную начинку.

В Ростехе заявили, что «Цитадель» уже прошла проверку в реальных условиях и подтвердила эффективность против различных типов БПЛА. Работа комплекса - от обнаружения до поражения цели - максимально автоматизирована.

Кроме «Цитадели», на форуме представят и другие разработки оборонной промышленности, включая разведывательный дрон «СКАТ 350М», барражирующие боеприпасы «Куб-2Э», систему контроля воздушного пространства и решения с элементами искусственного интеллекта для управления и киберзащиты.

Международный форум по безопасности пройдет с 26 по 29 мая на площадке «Live Арена» в Подмосковье под эгидой Совета безопасности России.