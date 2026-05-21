Десантники сбили украинский беспилотник в небе над Херсонской областью

Объективный контроль подтвердил успешное поражение воздушной цели.
21-05-2026 11:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» группировки войск «Днепр» уничтожил украинский беспилотник в небе над Херсонской областью. Кадры боевой работы российских зенитчиков опубликовало Министерство обороны России.

Боевой расчет гвардейского зенитного ракетного полка Ивановского соединения ВДВ выполнял задачи противовоздушного прикрытия подразделений группировки «Днепр» на Херсонском направлении. Во взаимодействии с воздушными наблюдателями подразделений беспилотных систем, артиллерии и пехоты десантники оперативно обнаружили приближающийся БПЛА ВСУ.

После получения данных о воздушной цели расчет ЗРК в кратчайшие сроки привел комплекс в боевую готовность. Зенитчики выполнили захват цели и произвели пуск управляемой ракеты. Средства объективного контроля подтвердили точное поражение украинского беспилотника в воздухе.

В Минобороны России отметили, что комплексы «Стрела-10» активно применяются в зоне специальной военной операции для борьбы с широким спектром воздушных целей, включая разведывательные и ударные беспилотники противника. Расчеты успешно уничтожают как БПЛА типа «Фурия» и «Валькирия», так и тяжелые ударные гексакоптеры.

Современные модификации комплекса используют ракеты с устойчивостью к тепловым ловушкам и оптическим помехам. Это позволяет эффективно поражать цели по принципу «запустил-забыл», обеспечивая надежное прикрытие российских подразделений от воздушных угроз.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ЗРК #стрела-10
