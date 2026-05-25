Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Восток» уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ в Запорожской области, применив высокоточные корректируемые боеприпасы «Краснополь». Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны России.

Во время воздушной разведки операторы БПЛА выявили замаскированные и хорошо укрепленные позиции украинских формирований. После передачи координат артиллеристы оперативно нанесли удар из 152-мм самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С».

На опубликованных кадрах видно, как расчеты ведут огонь высокоточными снарядами «Краснополь», а беспилотники в режиме реального времени фиксируют поражение целей. Показаны мощные взрывы и разрушение укрепленных позиций противника после прямых попаданий.

Для уничтожения бетонных и заглубленных укрытий применялись управляемые боеприпасы с лазерным наведением. Благодаря точной корректировке с воздуха артиллеристам удалось нанести удары с высокой эффективностью и минимальным расходом снарядов.

По данным Минобороны России, в результате огневого поражения укрепленные опорные пункты ВСУ были полностью разрушены, а находившаяся в укрытиях живая сила противника ликвидирована.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.