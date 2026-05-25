МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты САУ «Мста-С» разрушили укрепления ВСУ в Запорожской области

На видео запечатлены работа расчета САУ, стрельба, а также объективный контроль уничтожения целей с беспилотников.
25-05-2026 12:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Восток» уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ в Запорожской области, применив высокоточные корректируемые боеприпасы «Краснополь». Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны России.

Во время воздушной разведки операторы БПЛА выявили замаскированные и хорошо укрепленные позиции украинских формирований. После передачи координат артиллеристы оперативно нанесли удар из 152-мм самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С».

На опубликованных кадрах видно, как расчеты ведут огонь высокоточными снарядами «Краснополь», а беспилотники в режиме реального времени фиксируют поражение целей. Показаны мощные взрывы и разрушение укрепленных позиций противника после прямых попаданий.

Для уничтожения бетонных и заглубленных укрытий применялись управляемые боеприпасы с лазерным наведением. Благодаря точной корректировке с воздуха артиллеристам удалось нанести удары с высокой эффективностью и минимальным расходом снарядов.

По данным Минобороны России, в результате огневого поражения укрепленные опорные пункты ВСУ были полностью разрушены, а находившаяся в укрытиях живая сила противника ликвидирована.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Мста-С #запорожская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БПЛА для войск БПС
2
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
3
Боевая подготовка призывников
4
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
5
Морской политех
6
Беспилотинки. Мировые тренды
7
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
8
Главное управление боевой подготовки
9
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
10
Подводный флот России. 120 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 