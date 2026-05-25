Расчеты «Молний» уничтожили укрепления и живую силу ВСУ в Сумской области

Военнослужащие каждый новый запуск меняют точку базирования, что позволяет оставаться незамеченными для противника.
25-05-2026 17:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты беспилотников самолетного типа «Молния-2» группировки войск «Север» уничтожили укрепленные позиции и живую силу ВСУ в Сумской области. Минобороны России показало кадры боевой работы операторов войск беспилотных систем, которые наносят удары по позициям противника в приграничной зоне.

Как сообщили в ведомстве, подразделения группировки продолжают расширять полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях, ежедневно продвигаясь вперед и вытесняя украинские формирования от российской границы.

На опубликованных кадрах расчеты БПЛА «Молния-2» 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса наносят удары по укрепленным укрытиям ВСУ, оборудованным в лесном массиве. По данным Минобороны, противник активно использовал в этом районе средства радиоэлектронной борьбы, FPV-дроны и беспилотники самолетного типа.

Оператор комплекса с позывным Феникс рассказал, что цели выявлялись по характерным следам техники и предполагаемому размещению средств РЭБ. Несмотря на низкую облачность и активное противодействие со стороны ВСУ, расчет смог вывести дрон к цели и нанести точный удар.

Для поражения укреплений использовался термобарический боеприпас и граната ПГ-7. Объективный контроль подтвердил полное уничтожение цели. По словам военнослужащих, «Молния-2» отличается высокой помехозащищенностью, простотой управления и хорошей маневренностью. После каждого запуска расчеты меняют позиции, чтобы оставаться незамеченными для противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Север #молния-2
