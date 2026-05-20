ВС РФ сбили ночью над Россией 273 беспилотника

20-05-2026 08:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие сбили ночью над регионами РФ 273 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 20.00 мск 19 мая до 07.00 мск 20 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 273 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что БПЛА сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях. Кроме того, подтверждено уничтожение дронов в Краснодарском и Ставропольского крае, Республике Крым и Татарстане, Московском регионе и над акваториями Азовского и Черного морей.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, в ночь на 19 мая над регионами РФ перехватили 315 беспилотников ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
