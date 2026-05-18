МО РФ показало кадры подготовки добровольцев, заключивших первый контракт

Военнослужащие Южного военного округа, заключившие первый контракт с Минобороны, отработали действия по штурму зданий и уничтожению условного противника в городской застройке. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

Тренировки прошли в одном из центров подготовки ЮВО по программе, адаптированной к современным условиям боевых действий. В качестве инструкторов выступили участники боевых действий. Они передают практический опыт, полученный в зоне спецоперации.

Для занятий в центре оборудовали учебный комплекс, имитирующий реальные укрепленные позиции - траншеи, блиндажи, укрытия и другие элементы полевой инфраструктуры.

Во время подготовки военнослужащие отрабатывали действия в малых тактических группах, перемещение на местности, штурм зданий и укрытий, а также навыки оказания первой помощи и эвакуации раненых.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.