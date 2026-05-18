МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ показало кадры подготовки добровольцев, заключивших первый контракт

В центре подготовки ЮВО создана уникальная учебно-материальная база, которая полностью повторяет позиции противника - блиндажи, изгибы траншей и перекрытые щели, максимально реалистичные препятствия.
18-05-2026 10:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие Южного военного округа, заключившие первый контракт с Минобороны, отработали действия по штурму зданий и уничтожению условного противника в городской застройке. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

Тренировки прошли в одном из центров подготовки ЮВО по программе, адаптированной к современным условиям боевых действий. В качестве инструкторов выступили участники боевых действий. Они передают практический опыт, полученный в зоне спецоперации.

Для занятий в центре оборудовали учебный комплекс, имитирующий реальные укрепленные позиции - траншеи, блиндажи, укрытия и другие элементы полевой инфраструктуры.

Во время подготовки военнослужащие отрабатывали действия в малых тактических группах, перемещение на местности, штурм зданий и укрытий, а также навыки оказания первой помощи и эвакуации раненых.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #юво #контракт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 