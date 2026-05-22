Цивилева поздравила выпускниц Пансиона воспитанниц МО РФ с окончанием учебы

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Анна Цивилева поздравила выпускниц Пансиона воспитанниц Минобороны РФ с окончанием учебы. Она пожелала любить Родину и достойно идти по выбранному пути.

«Волнительный и радостный день, потому что перед вами открывается дверь в новый этап - более самостоятельный и ответственный. Мне хочется пожелать вам, на мой взгляд, самое важное - любите свою Родину», - сказала Цивилева.

В этом году последний звонок прозвучал для воспитанниц пансиона, более 50 из которых претендуют на получение аттестатов с отличием. Многие выпускницы стали победителями и призерами всеармейских и всероссийских олимпиад и конкурсов.

Ранее Цивилева также выступила на конференции в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А.В. Вишневского, где ученые и ведущие хирурги обсуждали развитие современных технологий военно-полевой хирургии.

«В условиях проведения СВО синергия военного и гражданского здравоохранения позволяет нам обеспечивать высочайший уровень медпомощи участникам СВО», - отметила замминистра.

Она подчеркнула, что совместная работа помогает совершенствовать эвакуацию раненых с поля боя, повышать их выживаемость, восстанавливать здоровье военнослужащих и возвращать их в строй.

Ранее Цивилева в преддверии Дня Победы вручила государственные награды участникам специальной военной операции, проходящим лечение и реабилитацию во втором филиале госпиталя имени А.А. Вишневского. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.