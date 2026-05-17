Студент из Ростова поделился впечатлениями от обучения на оператора БПЛА

Студент из Ростова поделился своими впечатлениями от обучения на оператора беспилотника. Видео беседы с ним показало Минобороны России.

По словам Михаила Гузанова, он пошел учиться в Донской государственный технический университет (ДГТУ), поскольку не смог поступить в Краснодарское летное училище из-за ковида. Будучи уже студентом ДГТУ, ростовчанин неоднократно принимал участие в студенческой инженерной универсиаде, в которой появился этап, посвященный беспилотникам. В ходе обучения Михаил провел много времени за симуляторами, а также за изучением состава самих аппаратов. А затем наступил этап полета на реальных БПЛА.

«Самое интересное - это летать на настоящих. Эти эмоции, паришь как птица. Руки немного дрожали, потому что все-таки техника и не хотелось дрон уронить в первом же полете... Нравится летать... Хотел в летное поступить, а тут беспилотные системы - тоже своего рода небольшой самолет», - поделился впечатлениями Михаил.

Ростовчанин добавил, что после окончания контракта планирует продолжить обучение и стать офицером. Такие начинания студента нашли широкую поддержку в его семье. В заключение он подчеркнул, что за беспилотными системами - будущее.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.