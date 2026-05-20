Ми-28НМ ударил ракетами по опорнику ВСУ в интересах группировки «Центр»

Экипаж вертолета Ми-28НМ группировки войск «Центр» нанес ракетный удар по замаскированному опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны России.

На опубликованном видео показана подготовка ударного вертолета к боевому вылету. После получения координат целей Ми-28НМ поднялся в воздух и направился в район выполнения задачи.

На кадрах видно, как вертолет выполняет пуск неуправляемых авиационных ракет по заранее разведанным целям. После атаки экипаж выполнил противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек для противодействия средствам ПВО противника и благополучно вернулся на площадку базирования. На видео запечатлены полет на предельно малой высоте, работа вооружения в воздухе и возвращение ударного вертолета после выполнения боевой задачи.

Авиация продолжает наносить удары по укреплениям, технике и живой силе противника, обеспечивая поддержку подразделений на переднем крае.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.