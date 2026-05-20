МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ми-28НМ ударил ракетами по опорнику ВСУ в интересах группировки «Центр»

После применения авиационных средств поражений экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
20-05-2026 18:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж вертолета Ми-28НМ группировки войск «Центр» нанес ракетный удар по замаскированному опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны России.

На опубликованном видео показана подготовка ударного вертолета к боевому вылету. После получения координат целей Ми-28НМ поднялся в воздух и направился в район выполнения задачи.

На кадрах видно, как вертолет выполняет пуск неуправляемых авиационных ракет по заранее разведанным целям. После атаки экипаж выполнил противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек для противодействия средствам ПВО противника и благополучно вернулся на площадку базирования. На видео запечатлены полет на предельно малой высоте, работа вооружения в воздухе и возвращение ударного вертолета после выполнения боевой задачи.

Авиация продолжает наносить удары по укреплениям, технике и живой силе противника, обеспечивая поддержку подразделений на переднем крае.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Ми-28НМ #Центр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 