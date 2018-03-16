Около 20 тысяч человек могут покинуть Восточную Гуту в пятницу
Около 20 тысяч человек могут выйти в пятницу из Восточной Гуты, сообщил представитель центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.
Фото: Ammar Safarjalani / Xinhua / Globallook
В первый час работы гумкоридора Восточную Гуту уже покинули более 2,5 тысяч человек.
«Более 2,5 тысяч человек покинули населенные пункты Хамурия и Сакба за первый час работы гуманитарного коридора в пятницу. По предварительной оценке центра по примирению враждующих сторон, район Восточная Гута сегодня могут покинуть порядка 20 тысяч человек», - сказал Золотухин.
Ранее сообщалось, что в четверг, 15 марта, Восточную Гуту покинули около 13 тысяч человек.