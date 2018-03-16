Около 20 тысяч человек могут покинуть Восточную Гуту в пятницу

В первый час работы гумкоридора Восточную Гуту уже покинули более 2,5 тысяч человек.

«Более 2,5 тысяч человек покинули населенные пункты Хамурия и Сакба за первый час работы гуманитарного коридора в пятницу. По предварительной оценке центра по примирению враждующих сторон, район Восточная Гута сегодня могут покинуть порядка 20 тысяч человек», - сказал Золотухин.

Ранее сообщалось, что в четверг, 15 марта, Восточную Гуту покинули около 13 тысяч человек.