Наиболее тяжелая ситуация для мирных жителей Сирии сложилась в районах, контролируемых возглавляемой США коалицией – Минобороны РФ

Наиболее тяжелая ситуация для мирного населения Сирии в настоящий момент сложилась в тех районах, контроль над которыми удерживает возглавляемая США коалиция и подконтрольные ей отряды вооруженной оппозиции.

«После громких заявлений об освобождении от ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России – ред.) эти районы превратились в “черные дыры”, ситуация в которых абсолютно непрозрачна ни для сирийского правительства, ни для международных наблюдателей», - заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам представителя Минобороны РФ, именно эти районы превратились в зоны отдыха для боевиков, где вчерашние бандиты, сменившие черные флаги террористической группировки на знамена «оппозиционеров», лечатся, набираются сил и перевооружаются, чтобы терроризировать мирное население.

«Так, гуманитарная ситуация в лагере беженцев Эр-Рукбан, который находится в зоне ответственности американской военной базы в Эт-Танфе, продолжает оставаться чрезвычайно сложной. До 60 тысяч беженцев, проживающих в лагере, насильно удерживаются контролирующими Эр-Рукбан группировками боевиков», - подчеркнул Конашенков.

На дорогах внутри 55-км зоны боевиками выставлены блокпосты, осуществляется патрулирование. Выезжать за пределы зоны Эт-Танф через сирийские блокпосты командование незаконных вооруженных формирований (НВФ) позволяет лишь лицам, чьи родственники остаются в качестве «заложников».

В российском оборонном ведомстве также рассказали, что на территории лагеря действует комендантский час. Управление осуществляется советом незаконных вооруженных формирований, основным из которых является группировка «Куват Шахид Ахмад Аль-Абду» («Силы шахида Ахмада Аль-Абду»).

Лагерь обнесен колючей проволокой, выход за его пределы и выезд из 55-км зоны возможен только с разрешения боевиков.

«В связи с тяжелыми условиями жизни среди обитателей Эр-Рукбана высок процент заболеваемости, в том числе с летальным исходом. Двадцать присутствующих в лагере медиков-волонтеров из Иордании только в исключительных случаях вывозят тяжело больных в больницу расположенного на иорданской территории населенного пункта Эр-Рукбан. Однако попасть туда можно только с разрешения боевиков», - рассказал представитель Министерства обороны РФ.

Улучшить ситуацию в лагере могли бы гуманитарные конвои и эвакуация нуждающихся в лечении в медучреждения Дамаска, как это делается в отношении тяжело больных жителей Восточной Гуты.

По словам Конашенкова, положение мирных жителей Ракки характеризуется как «гуманитарная катастрофа», которую упорно не хотят замечать ее «освободители» из возглавляемой США международной коалиции.

В городе авиацией коалиции было разрушено более 80% строений.

Городские улицы по-прежнему находятся в завалах, под которыми разлагаются тела погибших от бомбардировок мирных жителей. В жилых кварталах нет водоснабжения, не функционируют электросети, несмотря на то, что после их освобождения прошло уже полгода.

Ежедневно происходят подрывы боеприпасов и самодельных взрывных устройств, которыми нашпигованы городские развалины.

«С того момента, когда американская коалиция объявила об освобождении Ракки от ИГИЛ (организация запрещена в РФ - ред.), количество жертв подрывов среди мирного населения приблизилось к четырем сотням. Значительную часть погибших составляют подростки, женщины и старики, пытавшиеся отыскать среди завалов погибших родственников или уцелевшие предметы первой необходимости», - отметил представитель Министерства обороны России.

Конашенков добавил, что сегодня в Ракке находятся всего около 40 тысяч жителей, в то время как к моменту начала штурма города коалицией там проживало более 200 тысяч мирного населения.

Однако несмотря на такую катастрофическую ситуацию в Ракке, Госдепартамент США и Пентагон официально заявили, что программы восстановления городской инфраструктуры ими даже не рассматриваются.

«Хочу подчеркнуть, что сложившаяся ситуация в Ракке разительно контрастирует с ходом восстановительных работ в Алеппо и других десятках освобожденных от террористов сирийских городов. Сегодня любой желающий может приехать в Алеппо и убедиться, как восстанавливаются предприятия, жилые кварталы, работают рынки, вокзалы, аэропорты, медицинские и учебные учреждения», - сообщил генерал-майор.

По словам представителя Минобороны РФ, ничего подобного в Ракке нет и не предвидится, пока этот город находится под контролем оккупационных сил США, а не законного правительства Сирии.

Для ликвидации тяжелейшей гуманитарной ситуации в Ракке и Эт-Танфе, требуется срочное принятие мер со стороны международных гуманитарных организаций. Также Игорь Конашенков подчеркнул, что мирное население Сирии не может и не должно бесконечно оставаться заложником бессмысленных геополитических игр Вашингтона.