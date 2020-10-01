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На судне «Всеволод Бобров» прошли испытания камбузного оборудования

Андрей Аркадьев
15:20 01.10.2020
Экипаж должен прибыть на судно в конце октября – начале ноября.
На судне «Всеволод Бобров» прошли испытания камбузного оборудования
© Фото: nordsy.spb.ru

На судне тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проекта 23 120, строящемся по заказу Министерства обороны на судостроительном заводе «Северная верфь», прошли испытания камбузного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

«Сейчас на заказе проходят испытания движительного комплекса и подруливающих устройств. Строители закончили подготовку жилых и служебных помещений, провели их генеральную уборку. Экипаж должен прибыть на судно в конце октября - начале ноября», - говорится в сообщении.

Ранее заселение планировалось на осень 2019 года. В течение двух месяцев представители экипажа знакомились с судном и его устройством, но из-за вносимых в проект изменений график общего заселения был перенесен.

После вселения команда начнет изучать судно, его приборы и оборудование. Ходовые испытания запланированы в Балтике на начало декабря.

«Всеволод Бобров» - второе судно тылового обеспечения проекта 23120, построенное на Северной верфи. Головное судно «Эльбрус» вступило в состав отряда судов обеспечения службы вспомогательного флота объединенного стратегического командования Северного флота в 2018 году. В 2019 оно успешно совершило 175-дневное кругосветное плавание в составе отряда российских кораблей.

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