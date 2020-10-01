На судне «Всеволод Бобров» прошли испытания камбузного оборудования

На судне тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проекта 23 120, строящемся по заказу Министерства обороны на судостроительном заводе «Северная верфь», прошли испытания камбузного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

«Сейчас на заказе проходят испытания движительного комплекса и подруливающих устройств. Строители закончили подготовку жилых и служебных помещений, провели их генеральную уборку. Экипаж должен прибыть на судно в конце октября - начале ноября», - говорится в сообщении.

Ранее заселение планировалось на осень 2019 года. В течение двух месяцев представители экипажа знакомились с судном и его устройством, но из-за вносимых в проект изменений график общего заселения был перенесен.

После вселения команда начнет изучать судно, его приборы и оборудование. Ходовые испытания запланированы в Балтике на начало декабря.

«Всеволод Бобров» - второе судно тылового обеспечения проекта 23120, построенное на Северной верфи. Головное судно «Эльбрус» вступило в состав отряда судов обеспечения службы вспомогательного флота объединенного стратегического командования Северного флота в 2018 году. В 2019 оно успешно совершило 175-дневное кругосветное плавание в составе отряда российских кораблей.