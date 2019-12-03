ВМФ России получит более 480 образцов вооружений

Военно-Морской Флот РФ получит в этом году более 480 образцов вооружения и специальной военной техники в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщил во вторник президент Российской Федерации Владимир Путин на очередном совещании по оборонной тематике в Сочи.

«Среди них две подводные лодки, 23 надводных корабля и судна обеспечения, три воздушных судна, четыре береговых ракетных комплекса, и более 400 единиц ракетного и торпедного оружия», - сказал российский лидер.

Глава государства рассказал, что морские стратегические ядерные силы переоснащаются на подводные лодки проекта «Борей» с баллистическими ракетами Р-30 «Булава». Президент добавил, что до 2023 года количество кораблей-носителей ракет «Калибр» вырастет вдвое.

Подлодки проекта 995 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению. Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава».

В настоящее время построены и вошли в состав флота уже три «Борея»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Четвертая подлодка, «Князь Владимир», проходит ходовые испытания.