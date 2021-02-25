Армия Шквал огня: расчеты гаубиц уничтожили «вражескую» бронетехнику в Абхазии Андрей Аркадьев Стрельба велась по целям на дистанции до 15 километров. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Боевые стрельбы провели в Абхазии в рамках сборов ракетных войск и артиллерии Южного военного округа. Расчеты гаубиц Д-30 поразили цели на расстоянии до 15 километров. В ходе тренировок успешно уничтожены мишени, имитирующие бронетехнику, командные пункты и скопления пехоты условного противника. Д-30 - советская буксируемая 122-мм гаубица, разработанная в 1950-е годы и принятая на вооружение в мае 1960 года. В 1978 году была модифицирована и состоит на текущий момент на вооружении многих государств под названием Д-30А. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика