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Шквал огня: расчеты гаубиц уничтожили «вражескую» бронетехнику в Абхазии

Андрей Аркадьев
11:08 25.02.2021
Стрельба велась по целям на дистанции до 15 километров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Боевые стрельбы провели в Абхазии в рамках сборов ракетных войск и артиллерии Южного военного округа. Расчеты гаубиц Д-30 поразили цели на расстоянии до 15 километров.

В ходе тренировок успешно уничтожены мишени, имитирующие бронетехнику, командные пункты и скопления пехоты условного противника. 

Д-30 - советская буксируемая 122-мм гаубица, разработанная в 1950-е годы и принятая на вооружение в мае 1960 года. В 1978 году была модифицирована и состоит на текущий момент на вооружении многих государств под названием Д-30А.

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