Армия Удары «Градов»: артиллеристы провели масштабные учения в Крыму Валентина Пескова Во время масштабных учений на полуострове статичные и движущиеся цели имитировали живую силу и бронетехнику врага. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Полсотни гаубиц, минометов и систем залпового огня ликвидировали силы условного противника на масштабных учениях в Крыму. Сборы артиллеристов Черноморского флота прошли на полигоне Опук. Бойцы сдали нормативы по подготовке орудий к стрельбе, после чего нанесли массированный удар по статичным и движущимся целям, которые имитировали живую силу и бронетехнику «врага». Первыми огонь открыли расчеты 120-миллиметровых гаубиц Д-30. Эти орудия стоят на вооружении уже 60 лет, но им до сих пор нет равных по надежности. Завершили разгром условного противника минометчики и реактивные установки «Град». Впереди у артиллеристов - тактические учения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика