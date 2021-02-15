Удары «Градов»: артиллеристы провели масштабные учения в Крыму
Во время масштабных учений на полуострове статичные и движущиеся цели имитировали живую силу и бронетехнику врага.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Полсотни гаубиц, минометов и систем залпового огня ликвидировали силы условного противника на масштабных учениях в Крыму. Сборы артиллеристов Черноморского флота прошли на полигоне Опук.
Бойцы сдали нормативы по подготовке орудий к стрельбе, после чего нанесли массированный удар по статичным и движущимся целям, которые имитировали живую силу и бронетехнику «врага». Первыми огонь открыли расчеты 120-миллиметровых гаубиц Д-30. Эти орудия стоят на вооружении уже 60 лет, но им до сих пор нет равных по надежности.
Завершили разгром условного противника минометчики и реактивные установки «Град». Впереди у артиллеристов - тактические учения.