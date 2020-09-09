Армия Экипажи МиГ-29 перехватили два самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем Ян Брацкий В небе над акваторией Баренцева моря были перехвачены разведывательный самолет «Фалкон-20» и самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии. © Фото: Семенов, ТРК Звезда Два российских истребителя МиГ-29 поднимались в воздух для перехвата самолета радиотехнической разведки и патрульного самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Воздушные суда были зафиксированы российскими средствами контроля, сообщает Национальный центр обороны. Самолеты двигались в сторону Государственной границы Российской Федерации. «Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушений Государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя МиГ-29, экипажи которых классифицировали их как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20" и самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии», - говорится в сообщении. После того, как самолеты норвежских ВВС изменили курс, экипажи российских истребителей вернулись на аэродром базирования. Нарушения воздушной границы допущено не было. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует