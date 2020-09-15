Фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем ВМС США, вошедшим в Черное море
Эсминец УРО (ПРО) «Франклин Рузвельт» ВМС США зашел в акваторию Черного моря 15 сентября текущего года.
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Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) «Франклин Рузвельт» ВМС США, зашедшего 15 сентября 2020 года в акваторию Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Непосредственное слежение за действиями эсминца осуществляет фрегат «Адмирал Эссен».