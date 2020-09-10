Истребитель МиГ-29 перехватил два норвежских самолета над Баренцевым морем
Российский истребитель МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем два самолета ВВС Норвегии, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
Самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» и самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы «Фалкон-20», приближавшиеся к государственной границе РФ, были замечены 10 сентября над нейтральными водами.
В воздух был поднят российский истребитель МиГ-29, который входит в состав дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
Российский истребитель сопроводил самолеты ВВС Норвегии и после разворота иностранных воздушных судов от государственной границы РФ вернулся на аэродром базирования.
Полет МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.