Армия Истребитель МиГ-29 перехватил два норвежских самолета над Баренцевым морем Андрей Аркадьев Нарушения государственной границы РФ не допущено. © Фото: Минобороны России Российский истребитель МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем два самолета ВВС Норвегии, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации. Самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» и самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы «Фалкон-20», приближавшиеся к государственной границе РФ, были замечены 10 сентября над нейтральными водами. В воздух был поднят российский истребитель МиГ-29, который входит в состав дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Российский истребитель сопроводил самолеты ВВС Норвегии и после разворота иностранных воздушных судов от государственной границы РФ вернулся на аэродром базирования. Полет МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует