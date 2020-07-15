«Время пролетело незаметно»: вакцинированный от COVID-19 доброволец поделился эмоциями после выписки

Военнослужащий Александр, на котором испытали отечественную вакцину от коронавируса 18 июня, сегодня вместе с другими участниками эксперимента выписался из филиала госпиталя имени Н.Н. Бурденко.

«Даже не верится! Мы сейчас уезжаем домой, а время пролетело быстро и незаметно. Просто не верится. Непередаваемые ощущения. К медпероналу, к местной обстановке привыкли. Неохота уезжать даже», - рассказал он «Звезде».

Испытания вакцины проводят совместно Минобороны России и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Первой группе добровольцев была введена экспериментальная вакцина против коронавирусной инфекции 18 июня. В ходе испытаний они находились под постоянным наблюдением медиков госпиталя имени Бурденко.

На протяжении 28 дней после вакцинации показатели жизненно важных функций у добровольцев сохранялись в пределах нормы, серьезных нежелательных явлений, жалоб на состояние здоровья, осложнений или побочных реакций не зарегистрировано.