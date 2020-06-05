Участники испытаний новейшей вакцины от COVID-19 помещены на карантин

Добровольцы из числа военнослужащих изолированы в рамках подготовки к проведению эксперимента по испытанию новой вакцины от коронавируса.



Разработка и испытания отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции проводятся 48 ЦНИИ Министерства обороны Российской Федерации совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

«Отбор кандидатов осуществлялся из числа военнослужащих по контрактую, так как испытания с участием призывников запрещены законодательством. Нам необходимо было отобрать около 50 человек, которые отвечают критериям исследования», - объяснил начальник ГВКГ им. Академика Бурденко Евгений Крюков.

В течение 14 дней военнослужащие-добровольцы будут ежедневно осматриваться врачами медицинского учреждения, в том числе будут проводиться измерения артериального давления, пульса, термометрия и другие процедуры. Кроме того, у испытуемых регулярно будут проводить исследование на отсутствие коронавирусной инфекции.

«Никакого приказа не было, все было в добровольном порядке. Нам предложили на собрании, очень многие хотели, но нас отбирали, проводили медосмотр. До этого мне не приходилось принимать участия в таких мероприятиях», - рассказывает доброволец по имени Юрий.

Министерство обороны Российской Федерации совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи завершают подготовку к началу клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от коронавирусной инфекции. Данная вакцина прошла стадию испытаний на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных в 48 Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.