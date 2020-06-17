По Москве едет военная техника: началась подготовка к совместной репетиции Парада Победы
В данный момент военная техника движется от Нижних Мневников к Красной площади.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Москве на Красной площади сегодня в 22.00 начнется первая совместная репетиция Парада Победы. В ней будут задействованы более 13 тысяч военнослужащих и свыше 230 единиц техники.
Колонна военной техники проследует из временного парка на улице Нижние Мневники, пройдет по центральным улицам города и доедет до Красной площади, где будет проходить подготовка к главному показательному выступлению 24 июня.
Репетиция продлится несколько часов. Еще одна ночная тренировка на Красной площади пройдет 18-го числа, генеральная репетиция - 20 июня.