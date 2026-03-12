МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пленный рассказал, как водка привела его в ВСУ

По словам Дмитрия Оболоника, сотрудники территориального центра комплектования остановили его на улице, посадили в машину и отвезли в военкомат.
12-03-2026 11:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный украинский военнослужащий Дмитрий Оболоник из 32-й бригады ВСУ рассказал, что его мобилизовали рядом с ларьком, куда он вышел за алкоголем. Видео с его рассказом опубликовало Министерство обороны России.

«Вышел в ларек, ну а там наливают водочки. Шел 100 грамм выпить - выпил 100 грамм. Приехали на машине сотрудники ТЦК, погрузили, купили бутылку водки. Перевезли в Широковский военкомат. Ну, пока мы ехали, я ее с горла шандарахнул», - признался Оболоник.

Пленный рассказал, что на медкомиссии сообщил врачам о проблемах со здоровьем - гепатите C, хроническом гастрите, травмах спины и нескольких сотрясениях мозга. Однако комиссия признала его полностью годным к службе. После этого прошел обучение, которое оказалось крайне слабым и не подготовило его к реальным боевым действиям. Военнослужащий также заявил, что после попадания в плен с ним обращались нормально - накормили, дали чай и позволили отдохнуть.

Другой пленный военнослужащий ВСУ также рассказал, что оказался в украинской армии после принудительной мобилизации, несмотря на тяжелые заболевания. Сотрудники территориального центра комплектования задержали его на улице и силой увезли, не объясняя причин и не спрашивая согласия. Он пытался сообщить о наличии у него ВИЧ и гепатита, а также показывал медицинские документы, однако бумаги были разорваны, а оформление на службу прошло без его участия.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #пленные #водка #Дмитрий Оболоник
