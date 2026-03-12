МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроны разнесли комплекс радиоэлектронной разведки Azimuth под Краматорском

Оборудование позволяло врагу обнаруживать беспилотные летательные аппараты и пеленговать их по сигналам бортовых систем, а также осуществлять мониторинг радиочастотного спектра.
12-03-2026 16:44
Операторы FPV-дронов бригады имени Александра Невского из состава Добровольческого корпуса группировки войск «Юг» уничтожили комплекс радиоэлектронной разведки ВСУ Azimuth на Краматорско-Дружковском направлении. Кадры боевой работы опубликовало Министерство обороны России.

По данным ведомства, во время воздушной разведки операторы беспилотников обнаружили комплекс, размещенный недалеко от линии боевого соприкосновения. Оборудование использовалось для выявления беспилотников и пеленгации их сигналов, а также для мониторинга радиочастотного спектра.

На опубликованных кадрах видно, как разведывательный дрон фиксирует замаскированную установку среди деревьев. После подтверждения цели операторы ударных FPV-дронов навели беспилотник на объект. Удар был нанесен точным попаданием, в результате чего комплекс радиоэлектронной разведки был уничтожен.

Ликвидация подобного оборудования снижает возможности противника по обнаружению и подавлению российских беспилотников, что облегчает работу операторов БПЛА на этом участке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #FPV-дроны #Краматорско-Дружковское направление
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

