Атомный подводный ракетный крейсер «Казань» поразил морскую мишень

Стрельба производилась в Баренцевом море крылатой ракетой «Оникс». Цель находилась на удалении до 300 километров.
12-03-2026 13:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны сообщает, что экипаж российского атомного подводного ракетного крейсера Северного флота «Казань» успешно поразил мишень, имитирующую корабль условного противника. Это подтверждают данные объективного контроля. 

Уточняется, что подводники применили крылатую ракету «Оникс». При этом удар по условному противнику наносился в акватории Баренцева моря. Морская мишень находилась на удалении до 300 километров от точки пуска.

В российском оборонном ведомстве добавили, что к обеспечению стрельбы и закрытию района были привлечены надводные корабли, а также морская авиация Северного флота. 

Ранее сообщалось, что экипаж атомной подлодки «Архангельск» ракетой «Оникс» уничтожил условного противника, который находился в Баренцевом море. В тот раз удаление от мишени составляло около 200 километров. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #оникс #апл #Баренцево море #казань
