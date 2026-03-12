Цивилева: медпомощь ветеранам СВО - приоритет фонда «Защитники Отечества»

Медицинская помощь и реабилитация ветеранов специальной военной операции стали одним из ключевых направлений работы фонда «Защитники Отечества». Об этом заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны России и председатель фонда Анна Цивилева.

«Медицинская помощь, психологическая поддержка и комплексная реабилитация стали для нас безусловным приоритетом с самого начала работы фонда. Совместно с партнерами мы делаем все возможное для того, чтобы наши защитники могли получить квалифицированную и высокотехнологичную помощь в любом регионе нашей страны. Им доступны лучшие клиники и лучшие специалисты любой специализации, самые передовые технологии отечественной медицины»,- отметила Цивилева.

С начала работы организация помогла более чем 280 тысячам ветеранов СВО и членам их семей получить необходимое лечение, реабилитацию и психологическую поддержку. Для этого выстроено взаимодействие с Министерством здравоохранения России и региональными властями.

В каждом регионе определены так называемые «якорные» медицинские учреждения, где ветераны могут пройти диагностику и лечение. При необходимости пациентов направляют в федеральные клиники Минздрава или учреждения Федерального медико-биологического агентства России.

Отдельное направление - комплексная реабилитация после тяжелых ранений. Уже более двух лет в Федеральном научно‑клиническом центре реаниматологии и реабилитологии действует программа «Возвращение», которая включает полный цикл восстановления - от нейрореанимации до санаторного лечения. С ее помощью восстановление после ранений прошли свыше 7,5 тысячи участников СВО.

Фонд также занимается ранним выявлением заболеваний у ветеранов и их семей. В 2024 году совместно с Минздравом была запущена программа углубленной диспансеризации. В 2025 году обследование прошли более 105 тысяч ветеранов, у которых выявили около 85 тысяч случаев заболеваний, включая более 20 тысяч новых диагнозов.

По итогам обследований свыше 23 тысяч человек направили на медицинскую реабилитацию, а более 55 тысяч взяли под постоянное наблюдение врачей. Всего в 2025 году на реабилитацию направили более 25 тысяч ветеранов, а санаторно-курортное лечение прошли более 20 тысяч участников СВО и их родственников.

Большое внимание уделяется и психологической помощи. В филиалах фонда по всей стране работают около 400 медицинских психологов и 300 педагогов-психологов, которые помогают как самим ветеранам, так и их семьям.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по указу президента Владимира Путина. Его задача - персональное сопровождение участников СВО и членов их семей, включая медицинскую и социальную реабилитацию, переобучение, трудоустройство и юридическую поддержку. Филиалы фонда работают во всех регионах России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.