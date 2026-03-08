Киев ударил дронами по медучреждению в ДНР, восемь медиков погибли

Минобороны России сообщает о нанесении Украиной удара по стационарному медицинскому учреждению на территории Донецкой Народной Республики.

Противник применил четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Преднамеренный удар был нанесен 10 марта около 03.40 по московскому времени.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что этот объект никогда не использовался в военных целях. Его преднамеренное поражение стало грубейшим нарушением международного гуманитарного права и норм человеческой морали со стороны Киева. На момент удара в учреждении находилось более 130 пациентов и 50 медиков.

Результатом этого удара стала гибель восьми медиков. Еще десять человек, среди которых девять медиков, получили ранения различной степени тяжести. Отмечено, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь и поддержку.

Ранее сообщалось, что жительница Брянской области погибла из-за удара беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.