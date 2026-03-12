Расчеты «Орланов» вскрыли позиции ВСУ под Запорожьем

Расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» отдельного батальона беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ круглосуточно ведут воздушную разведку противника вблизи города Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники «крылатой пехоты» фиксируют на видео результаты огневого поражения объектов, живой силы и техники ВСУ в тыловых районах. Операторы БПЛА обнаруживают подготовленные фортификационные сооружения противника - доты и опорные пункты. Они передают точные координаты позиций ВСУ на командный пункт, артиллерийским подразделениям и авиации для нанесения ударов.

«Преимущества "Орланов-10" - это в первую очередь длительность полета . Очень долго можем находится в небе. Его простота, надежность - БПЛА выдерживают удары, возвращаются. Мы их чиним и снова в бой», - рассказал старший оператор с позывным Докуль.

Во время одного из вылетов оператор «Орлана-10» выявил перемещение тыловых колонн противника по мосту вблизи Запорожья. Координаты немедленно передали на командный пункт. По решению старшего начальника авиация нанесла удар - мост через реку уничтожили, что нарушило логистическую цепочку доставки материальных средств и боеприпасов ВСУ.

Кроме того, по координатам, полученным от операторов беспилотников, артиллерия ВДВ уничтожила полевой склад боеприпасов, который находился в лесополосе.

Разведывательные и ударные беспилотники активно и успешно работают в тандеме с самого начала специальной военной операции. За это время они зарекомендовали себя как одно из самых эффективных средств разведки, наведения и уничтожения различных объектов противника.



Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.