Подготовка к Парадам Победы: в городах России идут репетиции к 24 июня

Ровно неделя остается до грандиозного парада в честь 75-летия Победы. И чем ближе это событие, тем меньше у военнослужащих остается времени на подготовку. В Южном военном округе сразу в десяти городах одновременно состоялась первая вечерняя репетиция парадов, в которых участвовали свыше 14 тысяч человек.

В городе-герое Севастополе впервые после пятилетнего перерыва в параде участвовали женщины-военнослужащие. В Ростове-на-Дону зрители могли увидеть как исторические образцы техники, так и новейшее вооружение. Сами военнослужащие признаются, что для каждого из них быть в строю в этот день - это огромная честь. В Параде Победы во Владикавказе примут участие 1 147 человек. В парадном строю будут представлены 53 единицы вооружения и военной техники.

Тренировка парадных расчетов прошла и в Екатеринбурге. Возглавил механизированную колонну легендарный танк Т-34. Также по городу впервые проехали самоходные артиллерийские установки «Малка» и новейшие танки. Незабываемое зрелище сегодня ждет и жителей столицы. В Москве этой ночью состоится первая ночная репетиция Парада Победы. По Красной площади пройдут более 14 тысяч военнослужащих и свыше 230 единиц техники.

Сегодня на сайте Минобороны России открылся мультимедийный раздел о парадах 24 июня. На портале подробно рассказано о составе военнослужащих, последовательности прохождения колонн. Кроме того, на сайте можно узнать, во сколько и где прогремят праздничные салюты.



