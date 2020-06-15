На Дальнем Востоке состоялись первые репетиции Парадов Победы: видео

На Дальнем Востоке прошли первые репетиции Парадов Победы. В среду, 24 июня, когда состоятся военные парады, свыше 12 тысяч человек пройдут торжественным маршем по главным площадям в семи городах региона: Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ и Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В столице Бурятии Улан-Удэ торжественным маршем прошли более 1 200 военнослужащих от штаба общевойскового объединения ВВО, соединения связи, отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения. В репетиции Парада Победы также были задействованы парадные расчеты юнармейцев и военнослужащих-женщин.

На главной городской площади Читы были отработаны строевые элементы, приветствие, вынос знамен, прохождение торжественным маршем парадных расчетов. В военном параде 24 июня примут участие более 1 800 человек Читинского гарнизона, в том числе более 1 300 военнослужащих ВВО. Во время парада юнармейцы округа пронесут огромную копию Знамени Победы.



Белогорск стал самым небольшим населенным пунктом из 28 российских городов, в которых запланирован 24 июня парад Победы с прохождением колонны военной техники. На городской площади состоялась первая репетиция, в которой приняли участие около 1400 военнослужащих. К парадным расчетам, которые традиционно проходят торжественным маршем на День Победы, в этом году присоединились курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и военнослужащие авиационного соединения дальней авиации ВКС России.



Более 1,5 тысяч военнослужащих прошли торжественным маршем по улице Некрасова и центральной площади Уссурийска. Кроме солдат и офицеров Восточного военного округа, в репетиции парада приняли участие представители воздушно-десантных войск и штурмовой авиации. По аккомпанемент сводного военного оркестра военнослужащими были исполнены ряд строевых песен. В парадном строю также пройдет расчет военнослужащих в советской форме солдат-победителей, которые будут вооружены пистолетами-пулеметами Шпагина (ППШ) и карабинами.



В Южно-Сахалинске военнослужащие армейского корпуса ВВО совместно с воспитанниками кадетской школы, отрядами юнармейцев и представителями других силовых ведомств приняли участие в репетиции парада. В общей сложности в тренировке приняли участие более 900 человек. Среди воинских подразделений парадным маршем пройдут военнослужащие -женщины и военнослужащие в форме образца 1943 года.

В регионе во время репетиций парада особое внимание уделялось здоровье военнослужащих. Все участники были обеспечены медицинскими масками, перчатками и прошли медицинский осмотр. Городские улицы и площади перед тренировками и после них были продезинфицированы специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты. В понедельник вечером, 15 июня, запланированы тренировки, в которых будут задействованы парадные механизированные колонны техники.