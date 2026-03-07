МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины

ВС РФ применили высокоточные ракеты наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные дроны.
07-03-2026 12:15
© Фото: Минобороны России

Ночью на субботу, 7 марта, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар в ответ на украинские попытки атаковать гражданские объекты в России. Об этом говорится в дневной сводке Минобороны.

Российская армия применила высокоточные ракеты наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотные аппараты. Целью удара стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, используемые ВСУ объекты энергетической инфраструктуры и военные аэродромы.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что с 28 февраля по 6 марта российские военнослужащие нанесли семь групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции. Они также стали ответом на террористические действия со стороны Киева, направленные против гражданских объектов на территории РФ.

В результате успешно разрушена транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, активно используемая ВСУ. Кроме того, поражены железнодорожные составы, перевозившие вооружение и военную технику.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Украина #массированный удар #высокоточные ракеты #Военные аэродромы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 