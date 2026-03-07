Россия нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины

Ночью на субботу, 7 марта, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар в ответ на украинские попытки атаковать гражданские объекты в России. Об этом говорится в дневной сводке Минобороны.

Российская армия применила высокоточные ракеты наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотные аппараты. Целью удара стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, используемые ВСУ объекты энергетической инфраструктуры и военные аэродромы.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что с 28 февраля по 6 марта российские военнослужащие нанесли семь групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции. Они также стали ответом на террористические действия со стороны Киева, направленные против гражданских объектов на территории РФ.

В результате успешно разрушена транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, активно используемая ВСУ. Кроме того, поражены железнодорожные составы, перевозившие вооружение и военную технику.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.