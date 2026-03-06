МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минобороны России: с территории противника вернулись 300 военнослужащих

Взамен Украине переданы 300 военнопленных ВСУ, отметили в МО РФ.
06-03-2026 13:02
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны России сообщает о возвращении из плена 300 наших военнослужащих. Взамен Киев получил такое же количество пленных из ВСУ. 

Отмечено, что возвращение пленных состоялось сегодня, 6 марта. Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Там им оказывают необходимую помощь - как медицинскую, так и психологическую. 

Российское оборонное ведомство добавило, что все вернувшиеся военнослужащие будут доставлены на территорию Российской Федерации. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях МО РФ. Посреднические усилия гуманитарного характера при этом оказывали Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты Америки. 

Вчера произошло такое же событие - тогда с контролируемой неприятелем территории были возвращены 200 российских военнослужащих. Противник, в свою очередь, получил 200 военнопленных из ВСУ. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #возвращение #белоруссия #военнопленные
