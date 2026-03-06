Минобороны России: с территории противника вернулись 300 военнослужащих

Минобороны России сообщает о возвращении из плена 300 наших военнослужащих. Взамен Киев получил такое же количество пленных из ВСУ.

Отмечено, что возвращение пленных состоялось сегодня, 6 марта. Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии. Там им оказывают необходимую помощь - как медицинскую, так и психологическую.

Российское оборонное ведомство добавило, что все вернувшиеся военнослужащие будут доставлены на территорию Российской Федерации. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях МО РФ. Посреднические усилия гуманитарного характера при этом оказывали Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты Америки.

Вчера произошло такое же событие - тогда с контролируемой неприятелем территории были возвращены 200 российских военнослужащих. Противник, в свою очередь, получил 200 военнопленных из ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.