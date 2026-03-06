МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Моисеев вручил награды женщинам в преддверии 8 Марта

Церемония состоялась в Музее военно-морской славы, который находится в Кронштадте.
06-03-2026 15:25
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев поздравил женщин с наступающим Международным женским днем. Торжественное собрание прошло в Музее военно-морской славы в Кронштадте.

Моисеев поблагодарил женщин, которые с риском для жизни выполняют боевые задачи в зоне СВО, и подчеркнул, что именно они делают мужчин сильнее, а страну - непобедимой.

Главком вручил отличившимся госнаграды, знаки отличия и погоны с очередными воинскими званиями. Моисеев провел церемонию награждения медалями сотрудниц главкомата, военнослужащих Ленинградской военно-морской базы, преподавателей и курсантов.

Всем представительницам прекрасного пола подарили тюльпаны, а после официальной части выступили Адмиралтейский оркестр, Ансамбль песни и пляски Балтфлота, воспитанники Нахимовского военно-морского училища и Джаз Ретро Бэнд «Близкие люди». 

Ранее в преддверии 8 Марта с матерями и женами участников специальной военной операции встретилась статс-секретарь - заместитель министра обороны России и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Она поздравила женщин с наступающим праздником и поблагодарила тех, кто занимается волонтерской и общественной деятельностью, помогает семьям военнослужащих и реализует социальные инициативы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВМФ России #Кронштадт #Александр Моисеев #8 марта
